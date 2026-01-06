PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 11 Fahndungen, 7 verschiedene Namen, 10 Tage Haft - Bundespolizei vollstreckt Fahndungen

Aachen (ots)

Die Bundespolizei Aachen konnte gestern gegen 07:30 Uhr am Aachener Hauptbahnhof mehrere Fahndungen vollstrecken. Die Auswertung dieser Personaldaten hat wohl etwas gedauert. Ein 21-jähriger Marokkaner reiste gestern, aus Belgien kommend, am Aachener Hauptbahnhof ein. Er händigte lediglich einen Bewohnerausweis von einer belgischen Asylunterkunft aus. Bei der Überprüfung seiner Fingerabdrücke lagen 7 verschiedene Personaldaten zu der Person vor. Des Weiteren stellte sich heraus, dass es sich hier um einen sehr reisefreudigen Menschen handelt. Insgesamt lagen 11 offene Fahndungen gegen die Person vor. Diese stammen aus dem ganzen Bundesgebiet von verschiedenen Staatsanwaltschaften, u. a. Köln, Freiburg, Mainz, Dortmund und Offenburg. Bemerkenswert ist hier, dass die Person erstmalig im Oktober 2024 nach Deutschland eingereist ist. Mittels Aufenthaltsermittlungen wurde er wegen verschiedenster Delikte, u. a. Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz, Diebstahl, Erschleichen von Leistungen und Hausfriedensbruch, gesucht. Zwei Haftbefehle lagen ebenfalls gegen den Marokkaner vor. Eine Strafvollstreckung von 484,50 Euro Geldstrafe oder 10 Tagen Haft wegen Erschleichens von Leistungen von der Staatsanwaltschaft Heilbronn. Ein weiterer Haftbefehl mit Einreise- und Aufenthaltsverbot war von der Bundespolizeidirektion Stuttgart hinterlegt. Die Person wurde nach Beendigung aller strafprozessualen Maßnahmen der JVA Aachen überstellt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Aachen
PHM David Specks

Telefon: +49 (0) 241 56 837 - 1007
E-Mail: presse.ac@polizei.bund.de

X (Twitter): @BPOL NRW
www.bundespolizei.de

Bahnhofplatz 3
52064 Aachen

