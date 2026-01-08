PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Verbale Streitigkeiten: Bundespolizei beschlagnahmt Einhandmesser

BPOL NRW: Verbale Streitigkeiten: Bundespolizei beschlagnahmt Einhandmesser
  • Bild-Infos
  • Download

Bochum (ots)

Am 7. Januar bat eine Mitarbeiterin eines Geschäfts im Bochumer Hauptbahnhof aufgrund einer Auseinandersetzung mit einem Kunden um Unterstützung der Bundespolizei. Bei der anschließenden Durchsuchung des Mannes fanden die Einsatzkräfte ein Einhandmesser.

Gegen 18:00 Uhr meldete sich die Mitarbeiterin telefonisch bei der Wache in Bochum. Ein ukrainischer Staatsbürger, der sich zuvor laut und aufbrausend in der Filiale verhalten hatte, weigerte sich, diese zu verlassen. Die Einsatzkräfte trafen den 36-Jährigen an und stellten seine Identität zweifelsfrei fest. Auf die Frage, ob er verbotene oder gefährliche Gegenstände bei sich trage, antwortete der Wohnungslose verneinend. Beim anschließenden Abtasten seiner Kleidung stellten die Beamten ein Einhandmesser fest und beschlagnahmten es. Dabei handelt es sich um ein Messer, das sich mittels einer an der Klinge angebrachten Öffnungshilfe einhändig öffnen und je nach Verschlussmechanismus auch wieder einhändig schließen lässt.

Nach erfolgter Belehrung äußerte sich der Betroffene nicht. Die Polizisten begleiteten den Mann aus dem Bahnhof und leiteten ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Dortmund
Pressestelle
Björn Dahle
Telefon: 49 (0) 231/ 56 22 47 - 1012
Mobil: +49 (0) 173/ 71 50 710
E-Mail: presse.do@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Untere Brinkstraße 81-89
44141 Dortmund

www.bundespolizei.de

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren