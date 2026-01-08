BPOL NRW: Verbale Streitigkeiten: Bundespolizei beschlagnahmt Einhandmesser

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Am 7. Januar bat eine Mitarbeiterin eines Geschäfts im Bochumer Hauptbahnhof aufgrund einer Auseinandersetzung mit einem Kunden um Unterstützung der Bundespolizei. Bei der anschließenden Durchsuchung des Mannes fanden die Einsatzkräfte ein Einhandmesser.

Gegen 18:00 Uhr meldete sich die Mitarbeiterin telefonisch bei der Wache in Bochum. Ein ukrainischer Staatsbürger, der sich zuvor laut und aufbrausend in der Filiale verhalten hatte, weigerte sich, diese zu verlassen. Die Einsatzkräfte trafen den 36-Jährigen an und stellten seine Identität zweifelsfrei fest. Auf die Frage, ob er verbotene oder gefährliche Gegenstände bei sich trage, antwortete der Wohnungslose verneinend. Beim anschließenden Abtasten seiner Kleidung stellten die Beamten ein Einhandmesser fest und beschlagnahmten es. Dabei handelt es sich um ein Messer, das sich mittels einer an der Klinge angebrachten Öffnungshilfe einhändig öffnen und je nach Verschlussmechanismus auch wieder einhändig schließen lässt.

Nach erfolgter Belehrung äußerte sich der Betroffene nicht. Die Polizisten begleiteten den Mann aus dem Bahnhof und leiteten ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

