Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl auf der Bundesautobahn 40
Kleve - Kempen - Wachtendonk (ots)
Am Mittwochmorgen, 7. Januar 2025, kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen einen 28-jährigen Rumänen auf der Bundesautobahn 40. Die Überprüfung der Personalien des Reisenden ergab, dass der Mann durch die Staatsanwaltschaft Essen per Haftbefehl gesucht wurde. Zuvor hatte das Amtsgericht Essen den Gesuchten aufgrund von Diebstahl zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu je 30 Euro, ersatzweise 25 Tagen Freiheitsstrafe, verurteilt. Da der Verurteilte die geforderte Geldsumme von insgesamt 1586 Euro (einschließlich entstandener Verfahrenskosten) entrichtete, durfte er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen seine Reise fortsetzen.
