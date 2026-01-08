Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt mutmaßliche Handydiebin am Düsseldorfer Hauptbahnhof

Düsseldorf (ots)

Heute Morgen (08. Januar 2026) um 03.00 Uhr wurde einem 20-jährigen Mann das Mobiltelefon entwendet, während er in einem Wartehäuschen am Bahnsteig zu Gleis 17/18 des Düsseldorfer Hauptbahnhofs eingeschlafen war.

Nach Auswertung von Videomaterial identifizierte eine Streife der Bundespolizei eine 52-jährige Tatverdächtige, die das Mobiltelefon aus der Tasche des Geschädigten entnahm und den Bahnhof verließ. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung wurde die Frau im Bahnhofsumfeld angetroffen und zur Dienststelle gebracht.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Tatverdächtige das gestohlene Mobiltelefon an eine weitere Per-son weitergegeben hatte. Das Handy wurde anschließend bei einem 41-jährigen Mann aufgefunden und sichergestellt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hatte der Mann keine Kenntnis davon, dass es sich um ein gestohlenes Handy handelte. Hinweise auf eine Tatbeteiligung liegen nicht vor.

Aufgrund der eindeutigen Beweislage wurde über die Staatsanwaltschaft Düsseldorf die Durchführung eines beschleunigten Verfahrens angeregt. Die 52-Jährige wurde einem Richter vorgeführt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Zudem steht die richterliche Entscheidung noch aus.

