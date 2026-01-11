Polizei Mettmann

POL-ME: Auf frischer Tat: Polizei fasst Kupferdiebe - 2601024

Bild-Infos

Download

Heiligenhaus (ots)

In Heiligenhaus konnte die Polizei dank eines aufmerksamen Zeugen am frühen Sonntagmorgen (11. Januar 2026) ein Paar auf frischer Tat festnehmen, welches gerade dabei war, Kupfer von einem Firmengelände zu entwenden.

Folgendes war geschehen:

Gegen 5:20 Uhr konnte ein Mitarbeiter einer Firma von der Dieselstraße über die Videoüberwachung feststellen, dass sich zwei Personen in verdächtiger Art und Weise auf dem Hinterhof des Firmengeländes aufhielten und dort augenscheinlich Kupfer in ein Auto luden.

Der Mann alarmierte daraufhin die Polizei, die schnell vor Ort war und die beiden Personen noch beim Beladen des Autos antreffen konnte. Bei dem Duo handelte es sich um eine 33-jährige Rumänin und einen 36 Jahre alten Mann, ebenfalls aus Rumänien. Im Auto der beiden konnten die Polizeibeamten knapp 100 Kilo Kupfer sicherstellen, welches zuvor aus Containern auf dem Firmengelände entwendet worden war.

Zudem passte die Beschreibung der beiden auf zwei Tatverdächtige, die in der vergangenen Woche mehrfach auf dem Gelände der Firma Kupfer und Zink entwendet hatten - insgesamt mehrere Hundert Kilogramm im Wert von über 5.000 Euro.

Die beiden Tatverdächtigen wurden daraufhin zur Wache gebracht, wo entsprechende Verfahren gegen sie eingeleitet wurden. Die weiteren Maßnahmen gegen das Duo werden derzeit noch geprüft, dazu zählt auch, ob die beiden einem Haftrichter vorgeführt werden.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell