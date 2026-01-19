Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Kaminbrand löst Feuerwehreinsatz aus

Freiburg (ots)

Zu einem Kaminbrand kam es am Sonntag, 18.01.2026 gegen 08.30 Uhr im Schützenwaldweg. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst rückten an. Vor Ort wurde von der Feuerwehr festgestellt, dass sich Rußrückstände im Ofenrohr entzündet hatten. Es folgte ein kontrolliertes Abbrennen der Rußrückstände im Beisein eines Kaminkehrers. Aufgrund von Funkenschlag wurde das Dach durch die Feuerwehr befeuchtet. Personen wurden nicht verletzt, an den Wohnungen entstand kein Sachschaden. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften vor Ort.

