Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Unter Alkohol- und Drogeneinfluss im Straßenverkehr unterwegs

Freiburg (ots)

Im Rahmen von anlassunabhängigen Verkehrskontrollen konnten drei Verkehrsteilnehmer festgestellt werden, welche unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln standen. Am Freitagmittag, 16.01.2026, gegen 15:00 Uhr wurde ein 25-jähriger Autofahrer kontrolliert, bei welchem durch körperliche Ausfallerscheinungen der Anfangsverdacht der Beeinflussung von berauschenden Mitteln bestand. Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Konsum von Betäubungsmitteln. Der 25-Jährige wurde im Anschluss zur Blutentnahme in eine Klinik verbracht. Ein weiterer 39-jähriger Autofahrer wurde ebenfalls einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Auch bei ihm konnten drogenspezifische Ausfallerscheinungen festgestellt werden, welche sich bei einem durchgeführten Vortest bestätigten. Auch dieser Pkw-Fahrer wurde im Anschluss in eine Klinik zur Blutentnahme verbracht.

Am Samstagabend, 17.01.2026, gegen 21:45 Uhr konnte eine 40-jährige Autofahrerin kontrolliert werden, bei welcher Alkoholgeruch festgestellt werden konnte. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest bestätigte sich der Verdacht der Alkoholisierung. Die Weiterfahrt mit dem Pkw wurde der Fahrzeugführerin untersagt, der Fahrzeugschlüssel wurde einbehalten.

