Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Betzenhausen: Brandstiftung in Flüchtlingsunterkunft

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 15.01.2026, kurz vor 12:15 Uhr meldeten Zeugen über Notruf starken Rauch sowie Flammenbildung aus einem Wohncontainer einer Flüchtlingsunterkunft in der Bissierstraße im Freiburger Stadtteil Betzenhausen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich der Sachverhalt. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand.

Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme ergab sich gegen einen 30-jährigen Bewohner des Containers der dringende Tatverdacht, das Feuer selbst gelegt zu haben.

Ein von der Staatsanwaltschaft Freiburg beantragter Haftbefehl wurde antragsgemäß durch das Amtsgericht Freiburg erlassen und in Vollzug gesetzt. Der dringend Tatverdächtige ägyptischer Staatsangehörigkeit befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Die gemeinsamen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei Freiburg dauern an.

ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell