Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Mindestens eine Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Freiburg (ots)

Am Montagmittag, 19.01.2026, gegen 14:45 Uhr ereignete sich auf der Klettgaustraße in Oberlauchringen ein Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen. Dabei wurde eine Person leicht verletzt.

Ein 85 Jahre alter Autofahrer habe die Klettgaustraße in Richtung Lauchringen-Mitte befahren, als er auf Höhe der Bahnhofstraße womöglich aufgrund Unachtsamkeit auf einen vorausfahrenden Pkw auffuhr. Durch den Aufprall sei der mit einer Frau besetzte Wagen von der Fahrbahn abgekommen, mit einer angrenzenden Betonmauer kollidiert und anschließend abgewiesen worden. Im Anschluss stießen der 85-Jährige nochmal mit dem beteiligten Fahrzeug zusammen.

Hierbei zog sich die Fahrerin des Wagens leichte Verletzungen zu, konnte aber nach einer medizinischen Untersuchung durch den Rettungsdienst noch vor Ort entlassen werden.

Der vermeintliche Unfallverursacher wurde durch den Rettungsdienst für weitere Abklärungen in eine nahegelegene Klinik transportiert.

Die Höhe des entstandenen Schadens wird auf mindestens 15.000 Euro geschätzt.

Die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen hat den Unfall aufgenommen und ermittelt unter anderem wie genau es zu dem Unfall kommen konnte.

