LPI-J: Versuchter Diebstahl eines Transporters
Weimar (ots)
Am Dienstagabend stellten Mitarbeiter einer Firma in Weimar-Nord fest, dass unbekannte versucht haben, einen Opel-Transporter zu stehlen. Das Fahrzeug stand unverschlossen auf dem freizugänglichen Betriebsgelände. An dem Fahrzeug wurden im Bereich des Lenkrads mehrere Schäden festgestellt, die unbekannten Täter hatten offenbar versucht das Fahrzeug kurzzuschließen. Doch dies misslang, weswegen sie von ihrer Tat absahen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren durch die Polizei Weimar eingeleitet.
