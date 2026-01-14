PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Versuchter Diebstahl eines Transporters

Weimar (ots)

Am Dienstagabend stellten Mitarbeiter einer Firma in Weimar-Nord fest, dass unbekannte versucht haben, einen Opel-Transporter zu stehlen. Das Fahrzeug stand unverschlossen auf dem freizugänglichen Betriebsgelände. An dem Fahrzeug wurden im Bereich des Lenkrads mehrere Schäden festgestellt, die unbekannten Täter hatten offenbar versucht das Fahrzeug kurzzuschließen. Doch dies misslang, weswegen sie von ihrer Tat absahen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren durch die Polizei Weimar eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 14.01.2026 – 07:40

    LPI-J: Betrug bei Kleinanzeigen

    Weimar/ Weimarer Land (ots) - Bad Berka: Eine 42-Jährige bot auf einem Online-Portal Kleidung zum Verkauf an. Ein potenzieller Käufer meldete sich bei der Frau und wollte die Kleidung kaufen. Die direkte Zahlung des Geldes über einen Zahlungsanbieter misslang. Deswegen schlug der Käufer vor über eine Funktion Namens "direkt Kaufen" zu bezahlen. Dabei erhielt die 42-Jährige einen Link. In diesem musste sie ihre Kreditkartennummer eingeben und im Anschluss für eine ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 07:40

    LPI-J: Tierkadaver entdeckt

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Hermsdorf: Ein 70-Jähriger meldete am Dienstagvormittag mehrere Tierkadaver an einem Waldweg in der Nähe von Hermsdorf. Das örtlich zuständige Veterinäramt wurde über den Sachverhalt informiert und prüfte nun den Waldweg. Insgesamt wurden sechs tote Schafe ohne Ohrmarken festgestellt. Das Veterinäramt hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1504 ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 07:40

    LPI-J: Betrunken am Steuer

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Dornburg-Camburg: Polizeibeamte kontrollierten am Montagabend einen 38-Jährigen Opel-Fahrer in Dornburg-Camburg. Bei einer Atemalkoholmessung wurde ein Wert von 1,24 Promille festgestellt. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Der Mann wurde dafür in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm dann Blut abgenommen, um einen gerichtsverwertbaren Promillewert zu erhalten. Zugleich wurde dem Mann der Führerschein abgenommen. Ihn ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren