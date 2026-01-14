LPI-J: Tierkadaver entdeckt

Jena (ots) - Ein 54-Jähriger stellte am Dienstagnachmittag den Einbruch in seinen Keller in Jena-Göschwitz fest. Unbekannte haben aus dem Keller ein hochwertiges E-Bike im Wert von über 3.000 Euro gestohlen. Dabei betraten die Diebe die Räume ohne einen Schaden anzurichten. Aktuell gibt es auch keinerlei Hinweise zu den Tätern. Die Polizei Jena hat die Ermittlungen aufgenommen Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

