LPI-J: Tierkadaver entdeckt
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Hermsdorf: Ein 70-Jähriger meldete am Dienstagvormittag mehrere Tierkadaver an einem Waldweg in der Nähe von Hermsdorf. Das örtlich zuständige Veterinäramt wurde über den Sachverhalt informiert und prüfte nun den Waldweg. Insgesamt wurden sechs tote Schafe ohne Ohrmarken festgestellt. Das Veterinäramt hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen.
