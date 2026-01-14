PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Betrunken am Steuer

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Dornburg-Camburg: Polizeibeamte kontrollierten am Montagabend einen 38-Jährigen Opel-Fahrer in Dornburg-Camburg. Bei einer Atemalkoholmessung wurde ein Wert von 1,24 Promille festgestellt. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Der Mann wurde dafür in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm dann Blut abgenommen, um einen gerichtsverwertbaren Promillewert zu erhalten. Zugleich wurde dem Mann der Führerschein abgenommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 14.01.2026 – 07:40

    LPI-J: Kellerbrand in einem Einfamilienhaus

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Seifartsdorf: In einem Einfamilienhaus kam es am Dienstagvormittag zu einem Brand in dem Keller eines Einfamilienhauses. Der aus bisher unbekannter Ursache ausgebrochene Brand beschädigte mehrere Geräte sowie Teile der Heizungsanlage. Die Bewohner des Hauses konnten den Brand zunächst eindämmen. In der Folge übernahm die alarmierte Feuerwehr die Brandbekämpfung und löschte diesen ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 07:40

    LPI-J: Wertvolles Fahrrad bei Kellereinbruch gestohlen

    Jena (ots) - Ein 54-Jähriger stellte am Dienstagnachmittag den Einbruch in seinen Keller in Jena-Göschwitz fest. Unbekannte haben aus dem Keller ein hochwertiges E-Bike im Wert von über 3.000 Euro gestohlen. Dabei betraten die Diebe die Räume ohne einen Schaden anzurichten. Aktuell gibt es auch keinerlei Hinweise zu den Tätern. Die Polizei Jena hat die Ermittlungen aufgenommen Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 07:40

    LPI-J: Lkw löst Brandmeldeanlage aus

    Jena (ots) - Ein 46-Jähriger Lkw-Fahrer war am Dienstagnachmittag gerade dabei einen Supermarkt in Jena-Göschwitz zu beliefern. Er fuhr dazu Rückwärts an die Laderampe heran. Als der Mann begann die Waren abzuladen, fuhr vom Fahrer unbemerkt und aus unbekannter Ursache die Luftfederung des Lkw nach oben. Der Sattel Auflieger touchierte dabei einen Sprinkler der Brandschutzanlage, der dadurch auslöste. Dieser gab nun ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren