LPI-J: Betrunken am Steuer
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Dornburg-Camburg: Polizeibeamte kontrollierten am Montagabend einen 38-Jährigen Opel-Fahrer in Dornburg-Camburg. Bei einer Atemalkoholmessung wurde ein Wert von 1,24 Promille festgestellt. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Der Mann wurde dafür in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm dann Blut abgenommen, um einen gerichtsverwertbaren Promillewert zu erhalten. Zugleich wurde dem Mann der Führerschein abgenommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.
