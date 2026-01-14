LPI-J: Betrunken am Steuer

Jena (ots) - Ein 46-Jähriger Lkw-Fahrer war am Dienstagnachmittag gerade dabei einen Supermarkt in Jena-Göschwitz zu beliefern. Er fuhr dazu Rückwärts an die Laderampe heran. Als der Mann begann die Waren abzuladen, fuhr vom Fahrer unbemerkt und aus unbekannter Ursache die Luftfederung des Lkw nach oben. Der Sattel Auflieger touchierte dabei einen Sprinkler der Brandschutzanlage, der dadurch auslöste. Dieser gab nun ...

mehr