Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kellerbrand in einem Einfamilienhaus

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Seifartsdorf: In einem Einfamilienhaus kam es am Dienstagvormittag zu einem Brand in dem Keller eines Einfamilienhauses. Der aus bisher unbekannter Ursache ausgebrochene Brand beschädigte mehrere Geräte sowie Teile der Heizungsanlage. Die Bewohner des Hauses konnten den Brand zunächst eindämmen. In der Folge übernahm die alarmierte Feuerwehr die Brandbekämpfung und löschte diesen endgültig. Der entstandene Sachschaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden drei Personen mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell