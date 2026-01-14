Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aggressiver Winterdienst

Jena (ots)

Aktuell sind die Männer und Frauen des Winterdienstes sehr gefragte Menschen, denn sie sorgen dafür, dass auch bei Schnee und Eis der Alltag möglich ist. Ein 55-Jähriger Hausmeister einer Werkstatt in Jena Drackendorf, sah am Dienstagmorgen zufällig einen vorbeikommenden Mitarbeiter eines Winterdienstes. Dieser hatte die Aufgabe die umliegenden Gehwege zu streuen. Da die Begebenheiten äußert schlecht waren, fragte der Hausmeister, ob er noch ein zweites Mal streuen könnte. Doch der Mann reagierte überraschenderweise aggressiv und es kam zu einer verbalen Streitigkeit. Diese mündete in einer körperlichen Auseinandersetzung, wobei der Mitarbeiter des Winterdienstes mehrfach gegen Kopf des Hausmeisters schlug. Dazu sollte der Mann auch mit Salz nach dem Hausmeister geworfen haben. Nachdem die beiden voneinander abgelassen haben, rief der Geschädigte die Polizei, woraufhin sich der Winterdienstmitarbeiter entfernte. Die hinzugerufenen Beamten konnten durch die Aussage des Hausmeisters den möglichen Täter schnell ermitteln. Es handelte sich um einen 39-Jährigen. Gegen diesen wurde nun ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell