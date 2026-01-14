PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aggressiver Winterdienst

Jena (ots)

Aktuell sind die Männer und Frauen des Winterdienstes sehr gefragte Menschen, denn sie sorgen dafür, dass auch bei Schnee und Eis der Alltag möglich ist. Ein 55-Jähriger Hausmeister einer Werkstatt in Jena Drackendorf, sah am Dienstagmorgen zufällig einen vorbeikommenden Mitarbeiter eines Winterdienstes. Dieser hatte die Aufgabe die umliegenden Gehwege zu streuen. Da die Begebenheiten äußert schlecht waren, fragte der Hausmeister, ob er noch ein zweites Mal streuen könnte. Doch der Mann reagierte überraschenderweise aggressiv und es kam zu einer verbalen Streitigkeit. Diese mündete in einer körperlichen Auseinandersetzung, wobei der Mitarbeiter des Winterdienstes mehrfach gegen Kopf des Hausmeisters schlug. Dazu sollte der Mann auch mit Salz nach dem Hausmeister geworfen haben. Nachdem die beiden voneinander abgelassen haben, rief der Geschädigte die Polizei, woraufhin sich der Winterdienstmitarbeiter entfernte. Die hinzugerufenen Beamten konnten durch die Aussage des Hausmeisters den möglichen Täter schnell ermitteln. Es handelte sich um einen 39-Jährigen. Gegen diesen wurde nun ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 13.01.2026 – 11:39

    LPI-J: Diebe auf frischer Tat ertappt

    Apolda (ots) - Gestern Nachmittag kam es in einem Geschäft in der Stegmannstraße in Apolda zu einem Ladendiebstahl. Zwei Frauen im Alter zwischen 37 und 41 Jahren wollten dort gemeinsam mit einer 14-jährigen Jugendlichen verschiedene Haushaltswaren, Lebensmittel und Kosmetik im Wert von ca. 143 Euro stehlen. Das Diebesgut steckten die Erwachsenen in mitgebrachte Plastiktüten, während die Jugendliche versuchte die ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 07:30

    LPI-J: Transporter trifft Straßenlaterne

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Ein 20-Jähriger war mit einem Ford Transporter am Montag gegen Mittag in Thalbürgel unterwegs. Er fuhr die Straße Bornberg in Richtung Talmühlenweg und verlor mutmaßlich durch nicht angepasste Geschwindigkeit bei winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dabei kollidierte er mit einer Straßenlaterne am Fahrbahnrand. Sowohl an der Laterne als auch an dem Transporter ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 07:30

    LPI-J: Schockanruf, Rentnerin reagiert clever

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Eine 70-Jährige aus Stadtroda erhielt am Montagabend einen Anruf von einem vermeintlichen Polizeibeamten. Dieser gab an, dass ihre Tochter in einen tödlichen Unfall verwickelt wäre und sie nur durch einen hohen Geldbetrag von über 60.000 Euro freigekauft werden könnte. Doch die Rentnerin reagierte äußerst besonnen. Sie rief parallel ihre Tochter an und verständigte sich nach ihrem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren