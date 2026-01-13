Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schockanruf, Rentnerin reagiert clever

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eine 70-Jährige aus Stadtroda erhielt am Montagabend einen Anruf von einem vermeintlichen Polizeibeamten. Dieser gab an, dass ihre Tochter in einen tödlichen Unfall verwickelt wäre und sie nur durch einen hohen Geldbetrag von über 60.000 Euro freigekauft werden könnte. Doch die Rentnerin reagierte äußerst besonnen. Sie rief parallel ihre Tochter an und verständigte sich nach ihrem Wohlbefinden. Bei dieser war alles in Ordnung. In der Folge beendete die Frau das Festnetzgespräch und erstattete Anzeige gegen Unbekannt.

