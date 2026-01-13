LPI-J: Transporter trifft Straßenlaterne
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Ein 20-Jähriger war mit einem Ford Transporter am Montag gegen Mittag in Thalbürgel unterwegs. Er fuhr die Straße Bornberg in Richtung Talmühlenweg und verlor mutmaßlich durch nicht angepasste Geschwindigkeit bei winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dabei kollidierte er mit einer Straßenlaterne am Fahrbahnrand. Sowohl an der Laterne als auch an dem Transporter entstanden Sachschäden. Der junge Mann wurde nicht verletzt.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell