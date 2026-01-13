Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Abo-Falle misslingt

Weimar (ots)

Eine 18-Jährige aus Weimar erhielt am Montagnachmittag einen Anruf von einer ihr unbekannten Telefonnummer. Die Stimme am Telefon, forderte die Herausgabe ihrer IBAN-Nummer, da sonst ein von ihr abgeschlossenes Abonnement sich auf zwölf Monate verlängern würde. Sie müsste dann 59 Euro pro Monat zahlen. Die junge Frau hatte jedoch keinen Vertrag oder ähnliches abgeschlossen und erkannte den versuchten Betrug. Sie legte auf und brachte den Fall zur Anzeige. Ein finanzieller Schaden ist ihr damit nicht entstanden.

