Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fußgängerin leicht verletzt nach Kollision

Weimar (ots)

Eine 43-Jährige Fußgängerin war gerade im Begriff die Trierer Straße auf Höhe der Richard-Wagner-Straße bei einer grünen Ampel zu überqueren. Dabei wurde sie offenbar von einem 75-Jährigen VW-Fahrer übersehen. Dieser bog von der Richard-Wagner-Straße nach links in die Trierer Straße ein und touchierte die Frau am Arm. Beide Personen begaben sich in das nächstgelegene Krankenhaus. Während die 43-Jähriger sich in der Behandlung befand, verständigte der Mann die Polizei, um den Vorfall zu melden. Die Frau wurde bei der Kollision leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

