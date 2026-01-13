Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fußgängerin leicht verletzt nach Kollision

Weimar (ots)

Eine 43-Jährige Fußgängerin war gerade im Begriff die Trierer Straße auf Höhe der Richard-Wagner-Straße bei einer grünen Ampel zu überqueren. Dabei wurde sie offenbar von einem 75-Jährigen VW-Fahrer übersehen. Dieser bog von der Richard-Wagner-Straße nach links in die Trierer Straße ein und touchierte die Frau am Arm. Beide Personen begaben sich in das nächstgelegene Krankenhaus. Während die 43-Jähriger sich in der Behandlung befand, verständigte der Mann die Polizei, um den Vorfall zu melden. Die Frau wurde bei der Kollision leicht verletzt.

