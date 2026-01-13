PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebe auf frischer Tat ertappt

Apolda (ots)

Gestern Nachmittag kam es in einem Geschäft in der Stegmannstraße in Apolda zu einem Ladendiebstahl. Zwei Frauen im Alter zwischen 37 und 41 Jahren wollten dort gemeinsam mit einer 14-jährigen Jugendlichen verschiedene Haushaltswaren, Lebensmittel und Kosmetik im Wert von ca. 143 Euro stehlen. Das Diebesgut steckten die Erwachsenen in mitgebrachte Plastiktüten, während die Jugendliche versuchte die beiden zu verdecken. Als die drei das Geschäft verlassen wollten ohne die Ware zu bezahlen, wurden sie von einer Mitarbeiterin aufgehalten und die Polizei wurde verständigt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

