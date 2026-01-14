PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Lkw löst Brandmeldeanlage aus

Jena (ots)

Ein 46-Jähriger Lkw-Fahrer war am Dienstagnachmittag gerade dabei einen Supermarkt in Jena-Göschwitz zu beliefern. Er fuhr dazu Rückwärts an die Laderampe heran. Als der Mann begann die Waren abzuladen, fuhr vom Fahrer unbemerkt und aus unbekannter Ursache die Luftfederung des Lkw nach oben. Der Sattel Auflieger touchierte dabei einen Sprinkler der Brandschutzanlage, der dadurch auslöste. Dieser gab nun Wasser im Bereich der Laderampe und die Brandmeldeanlage des Marktes wurde ausgelöst. Deswegen wurde in der Folge der Markt geräumt. Zu einer Gefährdung von Personen kam es nicht. Lediglich am Lkw und der Sprinkleranlage kam es zu leichten Sachschäden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

