POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 30./31.08.25 ++

Lüneburg

Lüneburg - Sachbeschädigung Pkw

Am Samstagabend wurde ein in der Lise-Meitner-Straße geparkter Pkw Opel Astra während einer Sportveranstaltung in der Sporthalle "Lünepark" beschädigt. Hierbei wurde an dem Pkw ein Reifen zerstochen und augenscheinlich Bier über den Pkw verschüttet. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Bardowick - Fahrt unter Alkoholeinfluss

Ebenfalls am Samstagabend konnte die beeinflusste 39-jährige Fahrerin eines Pkw VW im Bereich Schwarzer Weg kontrolliert werden, nachdem ihre auffällige Fahrweise durch Zeugen zuvor gemeldet wurde. Die Beschuldigte versuchte zunächst noch falsche Personalien anzugeben. Dies blieb ohne Erfolg. Sie konnte letztlich auch keinen Führerschein mehr vorweisen. Es wurde daher eine Blutentnahme durchgeführt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Lüneburg - Körperverletzungen

In der Nacht zu Samstag kommt es in den frühen Morgenstunden zweimal zu körperlichen Auseinandersetzungen zwischen mehreren Personen im Bereich "Auf dem Kauf". Durch bislang unbekannte Täter wurde augenscheinlich im Rahmen der zweiten körperlichen Auseinandersetzung gegen kurz vor 5 Uhr auch das Handy eines Opfers entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Rettungswagen beschädigt und Helfenden bedroht

Der 33-jährige Beschuldigte fordert zunächst noch den Rettungsdienst wegen gesundheitlicher Probleme an. Im weiteren Verlauf verlangt er noch eine Türöffnung, da er seinen Wohnungsschlüssel verlegt haben will. Hierbei bedroht er verbal einen Mitarbeiter des Rettungsdienstes. Letztlich wirft der Beschuldigte noch eine Weinflasche gegen den geparkten Rettungswagen und beschädigt diesen. Entsprechende Strafverfahren gegen den Beschuldigten wurden eingeleitet.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Wechselseitige Körperverletzung

Am frühen Samstagmorgen kam es in Lüchow zu einer wechselseitigen Körperverletzung zweier alkoholisierter Personen. Die 55-jährige und der 26-jährige zogen sich hierbei durch gegenseitige Schläge leichte Verletzungen zu.

Dannenberg - E-Scooter Fahrer unter Einfluss

Am späten Samstagabend wurde bei einem 18-jährigen E-Scooter Fahrer in Dannenberg eine Beeinflussung von Cannabis festgestellt. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Heranwachsenden eingeleitet.

Uelzen

Wrestedt - Fahren unter Einfluss

Am Freitagabend, gegen 23:45 Uhr, konnte ein 58-jähriger Verkehrsteilnehmer in Wrestedt kontrolliert werden. Aus dem zu kontrollierenden Pkw war ein deutlicher Alkoholgeruch festzustellen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab beim Fahrzeugführer einen Wert von 1,89 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Soltendieck - Trecker gerät in Brand

Am Samstag, den 30.08.2025, geriet aus bisher unbekannter Ursache ein Trecker beim Grubbern in Brand. Die entstandenen Flammen konnten durch den Fahrzeugführer gelöscht werden. Die weitere Rauchentwicklung konnte durch die hinzugerufene Feuerwehr gestoppt werden.

Wrestedt - Körperverletzung

Am frühen Sonntagmorgen kommt es gegen 00:20 Uhr zu einem Vorfall auf einem Dorffest in Wrestedt / Bollensen. Nachdem es zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen vier Personen gekommen ist, kommt es in der Folge zu einer körperlichen Auseinandersetzung, wobei die Personen teilweise leicht verletzt werden. Die Lage kann durch die Polizei schnell unter Kontrolle gebracht werden, Strafverfahren werden eingeleitet.

