Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Betrug bei Kleinanzeigen

Weimar/ Weimarer Land (ots)

Bad Berka: Eine 42-Jährige bot auf einem Online-Portal Kleidung zum Verkauf an. Ein potenzieller Käufer meldete sich bei der Frau und wollte die Kleidung kaufen. Die direkte Zahlung des Geldes über einen Zahlungsanbieter misslang. Deswegen schlug der Käufer vor über eine Funktion Namens "direkt Kaufen" zu bezahlen. Dabei erhielt die 42-Jährige einen Link. In diesem musste sie ihre Kreditkartennummer eingeben und im Anschluss für eine Kontoverifizierung eine TAN-Freigabe durchführen. Doch das war das Ziel des angeblichen Käufers. In diesem Moment wurden 1.950 Euro von der Frau auf ein ausländisches Konto transferiert. Erst jetzt bemerkte die Geschädigte, dass sie Opfer eines Betruges geworden ist. Sie erstattete eine Anzeige bei der Polizei gegen Unbekannt. Hinweis: Seien sie immer vorsichtig, wenn sie in Online-Chats Links zugesendet bekommen. Geben sie niemals arglos ihre Kreditkartendaten ein und achten sie bei TAN-Freigaben auf den angezeigten Verwendungszweck ihrer Bank.

