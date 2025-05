Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Verdacht auf Giftköder

Am vergangenen Wochenende soll ein Hund bei Seissen einen Giftköder gefressen haben.

Ulm (ots)

Am vergangenen Wochenende soll ein Hund im Bereich Seissen einen Giftköder gefressen haben. Wie berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6017101) kam es in jüngster Vergangenheit bereits zu Vorfällen. Welche Art von Giftköder der Schäferhund gefressen hat, ist nicht bekannt. Der Hund befindet sich derzeit in tierärztlicher Behandlung. Eine genaue Örtlichkeit ist nicht bekannt, die Laufstrecke befindet sich auf Feldwegen nördlich und westlich von Seissen. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei den Beamten für Gewerbe und Umwelt unter der 0731/188-3812 zu melden.

+++++++ 1023076

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell