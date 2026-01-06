Polizei Wuppertal

POL-W: W Verkehrsverstoß führt zu mutmaßlichem Drogenhändler - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

In der Nacht zu Montag 05.01.2026 nahmen Polizisten einen 19-jährigen Mann in Wuppertal auf der Espenstraße in Höhe der Platanenstraße fest. Zuvor bemerkte eine Streifenwagenbesatzung, dass der Tatverdächtige mit seinem Tesla von der L417 verbotswidrig auf die Platanenstraße eingebogen ist. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle fiel den Beamten Cannabisgeruch aus dem Fahrzeuginnern auf. Zudem erkannten die Einsatzkräfte eine Plastiktüte in dem Fahrzeug. In der Tüte befanden sich verschweißte Päckchen mit Cannabis. Bei der anschließenden Durchsuchung der Person und des Fahrzeugs fanden die Polizisten circa 40 kg Cannabis (verpackt in Kartons, Koffern und einer Kühlbox), drei Mobiltelefone und Bargeld im niedrigen dreistelligen Euro- und Pfundbetrag. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest. Zudem erhärtete sich der Verdacht, dass der Tatverdächtige das Fahrzeug unter dem Einfluss von Drogen geführt hat. Auf der Wache wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Den Tesla beschlagnahmten die Einsatzkräfte. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wird der staatenlose Tatverdächtige (mit angeblichem Wohnsitz in England) heute dem Haftrichter vorgeführt, der über die Anordnung der beantragten Untersuchungshaft zu entscheiden hat.

