Polizei Wuppertal

POL-W: W Verkehrsverstoß führt zu mutmaßlichem Drogenhändler - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

In der Nacht zu Montag 05.01.2026 nahmen Polizisten einen 19-jährigen
Mann in Wuppertal auf der Espenstraße in Höhe der Platanenstraße 
fest. 

Zuvor bemerkte eine Streifenwagenbesatzung, dass der Tatverdächtige 
mit seinem Tesla von der L417 verbotswidrig auf die Platanenstraße 
eingebogen ist. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle fiel den 
Beamten Cannabisgeruch aus dem Fahrzeuginnern auf. Zudem erkannten 
die Einsatzkräfte eine Plastiktüte in dem Fahrzeug. In der Tüte 
befanden sich verschweißte Päckchen mit Cannabis.

Bei der anschließenden Durchsuchung der Person und des Fahrzeugs 
fanden die Polizisten circa 40 kg Cannabis (verpackt in Kartons, 
Koffern und einer Kühlbox), drei Mobiltelefone und Bargeld im 
niedrigen dreistelligen Euro- und Pfundbetrag. Die Beamten nahmen den
Mann vorläufig fest.

Zudem erhärtete sich der Verdacht, dass der Tatverdächtige das 
Fahrzeug unter dem Einfluss von Drogen geführt hat. Auf der Wache 
wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Den Tesla beschlagnahmten die 
Einsatzkräfte.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wird der staatenlose 
Tatverdächtige (mit angeblichem Wohnsitz in England) heute dem 
Haftrichter vorgeführt, der über die Anordnung der beantragten 
Untersuchungshaft zu entscheiden hat.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Wuppertal
Herr Oberstaatsanwalt Wolf-Tilman Baumert
Tel.: 0202/5748-410

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

