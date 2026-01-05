Polizei Wuppertal

POL-W: RS Versuchter schwerer Raub in der Remscheider Innenstadt - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Samstag, am späten Abend (03.01.2026, 23:15 Uhr), überfielen zwei bislang unbekannte Täter einen Mann (57) in der Freiherr-vom-Stein-Straße. Der Remscheider war zu Fuß auf der Freiherr-vom-Stein-Straße unterwegs, als er von zwei Personen von hinten zu Boden gestoßen wurde. In der Folge schlugen die Täter auf den Geschädigten ein und versuchten ihm seinen Rucksack zu entreißen. Nachdem der Versuch misslang, flüchteten die beiden ohne Tatbeute in Richtung Daniel-Schürmann-Straße. Der 57-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die flüchtigen Täter sind männlich, circa 18 bis 19 Jahre alt. Zur Tatzeit trug einer eine dunkle Jogginghose und der andere eine helle Jogginghose. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können, sich unter der 0202/284-0 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell