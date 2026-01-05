PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: RS Versuchter schwerer Raub in der Remscheider Innenstadt - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Samstag, am späten Abend (03.01.2026, 23:15 Uhr), überfielen zwei 
bislang unbekannte Täter einen Mann (57) in der 
Freiherr-vom-Stein-Straße.

Der Remscheider war zu Fuß auf der Freiherr-vom-Stein-Straße 
unterwegs, als er von zwei Personen von hinten zu Boden gestoßen wurde. 
In der Folge schlugen die Täter auf den Geschädigten ein und 
versuchten ihm seinen Rucksack zu entreißen. Nachdem der Versuch 
misslang, flüchteten die beiden ohne Tatbeute in Richtung 
Daniel-Schürmann-Straße. Der 57-Jährige erlitt schwere Verletzungen. 
Der Rettungsdienst brachte ihn zur stationären Behandlung ins 
Krankenhaus. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Die flüchtigen Täter sind männlich, circa 18 bis 19 Jahre alt. Zur 
Tatzeit trug einer eine dunkle Jogginghose und der andere eine helle 
Jogginghose.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können, 
sich unter der 0202/284-0 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

