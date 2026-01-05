Polizei Wuppertal

POL-W: W Räumfahrzeug rutscht Abhang herunter

Wuppertal (ots)

In der Straße Buschenburg kam es am 03.01.2026, gegen 12:00 Uhr, zu einem Alleinunfall mit einem städtischen Winterdienst-Fahrzeug. Ein 45-jähriger Mann fuhr mit dem Hako Citymaster die Straße Buschenburg entlang, als er aus bislang ungeklärter Ursache auf schneebedeckter Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Der Hako rutschte daraufhin einen Abhang herunter und kippte mit der Fahrerseite gegen eine Laterne. Der Fahrer wurde durch Rettungskräfte schwer verletzt zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

