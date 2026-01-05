POL-W: W Räumfahrzeug rutscht Abhang herunter
Wuppertal (ots)
In der Straße Buschenburg kam es am 03.01.2026, gegen 12:00 Uhr, zu einem Alleinunfall mit einem städtischen Winterdienst-Fahrzeug. Ein 45-jähriger Mann fuhr mit dem Hako Citymaster die Straße Buschenburg entlang, als er aus bislang ungeklärter Ursache auf schneebedeckter Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Der Hako rutschte daraufhin einen Abhang herunter und kippte mit der Fahrerseite gegen eine Laterne. Der Fahrer wurde durch Rettungskräfte schwer verletzt zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.
Rückfragen bitte an:
Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de
Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W
Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell