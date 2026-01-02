PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: RS Festnahme nach Diebstahl - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am 01.01.2026 nahmen Polizisten einen 38-jährigen Mann in Remscheid 
fest, dem ein versuchter besonders schwerer Fall des Diebstahls aus 
Kraftfahrzeugen vorgeworfen wird. 

Zuvor meldete ein 50-jähriger Zeuge der Polizei, dass eine männliche 
Person auf der Brüderstraße die Seitenscheibe eines Pritschenwagens 
mittels einer Zange eingeschlagen habe. Anschließend begab sich der 
Zeuge aus seiner Wohnung und folgte dem Mann. Kurze Zeit später 
trafen Einsatzkräfte im Rahmen der Fahndung auf den Tatverdächtigen. 

Bei der Durchsuchung fanden die Beamten bei dem Mann eine Zange, mit 
der mutmaßlich die Seitenscheibe eingeschlagen wurde. Nach bisherigen
Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Den Tatverdächtigen nahmen die 
Beamten vorläufig fest und brachten ihn zur Polizeiwache.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wird der wohnungslose 
bulgarische Staatsbürger heute dem Haftrichter vorgeführt, der über 
die beantragte Anordnung der Untersuchungshaft zu entscheiden hat.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Wuppertal
Herr Oberstaatsanwalt Wolf-Tilman Baumert
Tel.: 0202/5748-410

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

