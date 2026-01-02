Polizei Wuppertal

POL-W: RS Festnahme nach Diebstahl - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am 01.01.2026 nahmen Polizisten einen 38-jährigen Mann in Remscheid fest, dem ein versuchter besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Kraftfahrzeugen vorgeworfen wird. Zuvor meldete ein 50-jähriger Zeuge der Polizei, dass eine männliche Person auf der Brüderstraße die Seitenscheibe eines Pritschenwagens mittels einer Zange eingeschlagen habe. Anschließend begab sich der Zeuge aus seiner Wohnung und folgte dem Mann. Kurze Zeit später trafen Einsatzkräfte im Rahmen der Fahndung auf den Tatverdächtigen. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten bei dem Mann eine Zange, mit der mutmaßlich die Seitenscheibe eingeschlagen wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Den Tatverdächtigen nahmen die Beamten vorläufig fest und brachten ihn zur Polizeiwache. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wird der wohnungslose bulgarische Staatsbürger heute dem Haftrichter vorgeführt, der über die beantragte Anordnung der Untersuchungshaft zu entscheiden hat.

