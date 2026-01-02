Polizei Wuppertal

POL-W: W/SG Zigarettenautomat gesprengt

Wuppertal (ots)

Sowohl in Wuppertal als auch in Solingen haben bislang Unbekannte jeweils einen Zigarettenautomaten gesprengt. In der Nacht zu Mittwoch (31.12.2025, um 00:15) meldeten Anwohner über den Notruf einen lauten Knall in der Straße Stahlsberg. Anschließend seien zwei dunkel gekleidete Person zu Fuß in Richtung Markland gerannt. Die Einsatzkräfte stellten Zigarettenpackungen und Bargeld sicher. Am Neujahrstag meldeten Anwohner gegen 18:55 Uhr in der Eintrachtstraße in Solingen ebenfalls einen lauten Knall. Bei der Sprengung wurde ein Zigarettenautomat stark beschädigt. Zeugen gaben an, dass drei Personen auf zwei E-Scootern in Richtung der dortigen Unterführung flüchteten. Alle Personen waren circa 160 cm groß und trugen schwarze Kleidung. Derjenige, der alleine den Elektroroller fuhr, trug zudem ein schwarzes Basecap mit einer Kapuze darüber. Die Höhe der Beute und ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den flüchtigen Tätern machen können, sich unter der 0202/284-0 zu melden.

