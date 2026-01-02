PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W/SG Zigarettenautomat gesprengt

Wuppertal (ots)

Sowohl in Wuppertal als auch in Solingen haben bislang Unbekannte 
jeweils einen Zigarettenautomaten gesprengt.

In der Nacht zu Mittwoch (31.12.2025, um 00:15) meldeten Anwohner 
über den Notruf einen lauten Knall in der Straße Stahlsberg. 
Anschließend seien zwei dunkel gekleidete Person zu Fuß in Richtung 
Markland gerannt. Die Einsatzkräfte stellten Zigarettenpackungen und 
Bargeld sicher.

Am Neujahrstag meldeten Anwohner gegen 18:55 Uhr in der 
Eintrachtstraße in Solingen ebenfalls einen lauten Knall. Bei der 
Sprengung wurde ein Zigarettenautomat stark beschädigt. Zeugen gaben 
an, dass drei Personen auf zwei E-Scootern in Richtung der dortigen 
Unterführung flüchteten. Alle Personen waren circa 160 cm groß und 
trugen schwarze Kleidung. Derjenige, der alleine den Elektroroller 
fuhr, trug zudem ein schwarzes Basecap mit einer Kapuze darüber.

Die Höhe der Beute und ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht
ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den flüchtigen Tätern 
machen können, sich unter der 0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

