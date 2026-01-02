Polizei Wuppertal

POL-W: W Drei Einbrecher von der Polizei festgenommen

Wuppertal (ots)

Am Dienstagabend (30.12.2025, gegen 21:55 Uhr) kam es in Wuppertal zu einem Einbruch in eine Schule an der Kruppstraße. Zuvor meldete ein Zeuge der Polizei, dass sich drei Personen widerrechtlich in dem Schulgebäude aufhielten. Nachdem die Polizei am Einsatzort eintraf, versuchten die drei Täter in unterschiedliche Richtungen zu flüchten. Noch auf dem Schulhof nahmen die Einsatzkräfte die Einbrecher (16, 17 und 19) fest. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten Gegenstände (u.a. Bargeld), die mutmaßlich aus der Schule stammen. Die Polizei stellte das Diebesgut sicher und nahm die Drei mit zur Polizeiwache. Gegen die Tatverdächtigen wurde eine Strafanzeige gefertigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

