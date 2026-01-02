PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Drei Einbrecher von der Polizei festgenommen

Wuppertal (ots)

Am Dienstagabend (30.12.2025, gegen 21:55 Uhr) kam es in Wuppertal zu
einem Einbruch in eine Schule an der Kruppstraße.

Zuvor meldete ein Zeuge der Polizei, dass sich drei Personen 
widerrechtlich in dem Schulgebäude aufhielten. Nachdem die Polizei am
Einsatzort eintraf, versuchten die drei Täter in unterschiedliche 
Richtungen zu flüchten. Noch auf dem Schulhof nahmen die 
Einsatzkräfte die Einbrecher (16, 17 und 19) fest.

Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten Gegenstände 
(u.a. Bargeld), die mutmaßlich aus der Schule stammen. Die Polizei 
stellte das Diebesgut sicher und nahm die Drei mit zur Polizeiwache.

Gegen die Tatverdächtigen wurde eine Strafanzeige gefertigt. Die 
Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

