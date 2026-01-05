Polizei Wuppertal

POL-W: W Auffahrunfall mit schwerverletztem Kind

Wuppertal (ots)

Am 03.01.2026, gegen 15:45 Uhr, kam es auf der Straße Am Diek zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Eine 35-jährige Frau fuhr mit ihrem Audi A4 die Straße Am Diek in Richtung Königsberger Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte sie verkehrsbedingt anhalten, rutschte jedoch witterungsbedingt und mutmaßlich aufgrund nicht vorschriftsmäßiger Bereifung für winterliche Wetterverhältnisse (Sommerreifen) auf den vor ihr befindlichen Opel Zafira eines 26-jährigen Mannes. Die Audi-Fahrerin blieb ebenso unverletzt, wie der Opel-Fahrer und seine Beifahrerin (28). Der Sohn (9) der 28-Jährigen, der auf der Rücksitzbank saß, wurde schwer verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei circa 2.000 Euro.

