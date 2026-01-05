PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Auffahrunfall mit schwerverletztem Kind

Wuppertal (ots)

Am 03.01.2026, gegen 15:45 Uhr, kam es auf der Straße Am Diek zu 
einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen.

Eine 35-jährige Frau fuhr mit ihrem Audi A4 die Straße Am Diek in 
Richtung Königsberger Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte 
sie verkehrsbedingt anhalten, rutschte jedoch witterungsbedingt und 
mutmaßlich aufgrund nicht vorschriftsmäßiger Bereifung für 
winterliche Wetterverhältnisse (Sommerreifen) auf den vor ihr 
befindlichen Opel Zafira eines 26-jährigen Mannes.

Die Audi-Fahrerin blieb ebenso unverletzt, wie der Opel-Fahrer und 
seine Beifahrerin (28). Der Sohn (9) der 28-Jährigen, der auf der 
Rücksitzbank saß, wurde schwer verletzt und durch Rettungskräfte in 
ein Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden liegt bei circa 2.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

