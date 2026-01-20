PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Freiburg (ots)

Am Montag, den 19.01.2026, um ca. 18:00 Uhr kam es auf der Ensisheimer Straße in Freiburg zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein Pkw-Fahrer die Ensisheimer Straße in nordwestlicher Richtung. Auf Höhe des dortigen Eisstadions beabsichtigte dieser, nach rechts in eine Parklücke abzubiegen.

Hierbei übersah er einen Radfahrer und kollidierte mit diesem. Der Radfahrer stürzte, wobei er sich verletzte. Der 34-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Freiburger Krankenhaus verbracht. Durch die Kollision entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

