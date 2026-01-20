Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hinterzarten, B31: Verbotenes Überholmanöver, Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Überholvorgang, der sich am Montagabend, 19.01.2026, gegen 19:00 Uhr bei Hinterzarten ereignet haben soll.

Wie ein Autofahrer der Polizei mitteilte, befuhr er gegen 19:00 Uhr die B31 in Fahrtrichtung Freiburg. Auf Höhe des Parkplatzes "Grafenwäldele" habe ein Pkw, mutmaßlich Skoda, Farbe blau, mit Freiburger Kennzeichen, den Parkplatz genutzt, um die vorausfahrenden Fahrzeuge zu überholen. Hierbei soll er während des Überholvorgangs noch die Lichthupe betätigt haben.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet, Personen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 07651/9336-0 zu melden.

/and

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell