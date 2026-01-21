Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Polizei anlässlich der Fußballbegegnung SC Freiburg - Maccabi Tel Aviv im Einsatz

Freiburg (ots)

Der SC Freiburg empfängt am Donnerstag, 22. Januar, Maccabi Tel Aviv um 18:45 Uhr im Europa-Park-Stadion. Aufgrund der Gesamtumstände der Begegnung wird die Polizei am Spieltag sowie davor und danach mit verstärkten Kräften im Umfeld des Stadions sowie im Stadtgebiet präsent sein. Ziel der Maßnahmen ist es, die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten und einen störungsfreien Veranstaltungsverlauf sicherzustellen.

Im Einsatzraum wird die Polizei zudem Drohnen sowie einen Polizeihubschrauber einsetzen. Diese dienen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen der lageabhängigen Beobachtung aus der Luft und der Unterstützung der Einsatzführung.

Aufgrund der polizeilichen Maßnahmen, möglicher Versammlungen sowie des zu erwartenden Besucheraufkommens kann es im gesamten Stadtgebiet zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Die Polizei bittet Stadionbesucherinnen und Stadionbesucher sowie alle weiteren Verkehrsteilnehmenden, mehr Zeit für ihre An- und Abreise einzuplanen.

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Freiburg ist am Spieltag während der gesamten Einsatzdauer unter der Telefonnummer 0761 882 1018 erreichbar. Für Interviews sowie O-Töne wird eine mobile Pressestelle eingerichtet.

oec

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell