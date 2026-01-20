Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Montagmittag, 19.01.2026, ereignete sich gegen 14:30 Uhr in der Hauptstraße in Weil am Rhein ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fahrradfahrerin.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhren beide Unfallbeteiligte die Hauptstraße aus Richtung Altweil kommend nach Friedlingen. Der 54-jährige Autofahrer habe dabei beabsichtigt, nach rechts auf einen Parkplatz einzufahren und habe hierfür den Fahrtrichtungsanzeiger nach rechts eingeschaltet. Zu diesem Zeitpunkt habe sich die 63 Jahre alte Fahrradfahrerin rechts auf dem Radschutzstreifen unmittelbar seitlich hinter dem Pkw befunden. Als es zum Abbiegevorgang des Fahrzeugs kam, stießen die Fahrradfahrerin und der Pkw zusammen. Dabei stürzte die 69-Jährige mit ihrem Fahrrad und zog sich leichte Verletzungen zu. Die Frau musste anschließend durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert werden

An beiden Unfallfahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Die Verkehrspolizei Weil am Rhein (Tel.: 07621 9800-0) hat den Unfall aufgenommen und sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und möglicherweise Hinweise zum genauen Unfallhergang geben können.

ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell