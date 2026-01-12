PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Zigarettenautomat aufgebrochen

Aalen (ots)

Iggingen: Zigarettenautomat aufgebrochen

In der Pfalzgasse wurde zwischen Sonntag und Montagmorgen, 5 Uhr, ein Zigarettenautomat aufgebrochen und die darin befindlichen Zigaretten entwendet. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der Zigaretten nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

