POL-AA: Ostalbkreis: Zigarettenautomat aufgebrochen
Aalen (ots)
Iggingen: Zigarettenautomat aufgebrochen
In der Pfalzgasse wurde zwischen Sonntag und Montagmorgen, 5 Uhr, ein Zigarettenautomat aufgebrochen und die darin befindlichen Zigaretten entwendet. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der Zigaretten nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.
