POL-AA: Ostalbkreis: Einbrüche - Unfallfluchten - Sonstiges

Aalen: Unfallflucht

Am Sonntag zwischen 22.50 Uhr und 23:00 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die Abtsgmünder Straße in Richtung Haller Straße. Hierbei kollidierte der Unbekannte mit einem am Straßenrand geparkten Opel Astra. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Aalen: Aufgefahren

Am Sonntag gegen 17:30 Uhr befuhren zwei PKW die Schleifbrückenstraße in Richtung Bahnhofstraße. An der dortigen Ampel musste der vorausfahrende 27-jährige Toyota-Lenker anhalten. Der nachfolgende 35-jährige Audi-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf. Der Unfall konnte durch eine zufällig vorbeifahrende Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Aalen beobachtet werden. Bei der folgenden Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Audi-Lenker unter Alkoholeinfluss stand und zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Nachdem eine Atemalkoholüberprüfung einen Wert von über 1,6 Promille ergab, wurde im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt.

Aalen: Parkenden PKW beschädigt

In der Abhnhofstra0e wurde am Samstag zwischen 12 Uhr und 13 Uhr ein mercedes-Benz beschädigt, der dort am Straßenrand geparkt war. Der Unfallverursacher war eventuell mit einem weißen Seat unterwegs und streifte beim Ausparken den Mercedes. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbittet das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240.

Bopfingen/Oberdorf: Container aufgebrochen

Zwischen Dienstag und Sonntag wurde die Tür eines Containers, der in der Schulstraße steht und als privater Jugendtreff genutzt wird, aufgebrochen. Die Einbrecher entwendeten eine Kasse mit ca. 250 Euro Bargeld. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 930-0 entgegen.

Kirchheim am Ries: Einbruch in Skihütte

Unbekannte hebelten zwischen Sonntag, 04.01.2026 und Sonntag, 11.01.2026, am Blasienberg ein Fenster eines Bauwagens, der als Skihütte dient, auf und verschafften sich so Zutritt. Entwendet wurde nichts, jedoch entstand ein Schaden von ca. 150 Euro. Zeugen, denen zur genannten Zeit verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter Telefonnummer 07961 930-0 beim Polizeirevier Ellwangen zu melden.

Rainau/Buch: Wohnungseinbruch

Am Samstag zwischen 05:10 Uhr und 17:30 Uhr gelangten Einbrecher durch Aufhebeln von zwei Türen in ein Haus in der Dorfstraße. Die Diebe begaben sich anschließend ins Obergeschoß und entwendeten unter anderem eine Smartwatch, eine Drohne und eine Wildkamera sowie einen geringen Bargeldbetrag. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 1.500 Euro. Das Polizeirevier Ellwangen bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen unter der Telefonnummer 07961 930-0.

Schwäbisch Gmünd/Bettringen: Versuchter Einbruch

Unbekannte versuchten am Sonntag zwischen 16:30 Uhr und 17:30 Uhr eine Haustüre eines Hauses in der Donaustraße aufzuhebeln. Das Vorhaben misslang, so dass die Einbrecher nicht in das Haus gelangten. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 entgegen.

Iggingen: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte am Donnerstag zwischen 10:10 Uhr und 18:00 Uhr beim Vorbeifahren einen Audi, der in der Unterbachenstraße abgestellt war. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von rund 1.500 Euro. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171 358-0 zu melden.

