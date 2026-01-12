Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle und Farbschmiererei

Aalen (ots)

Langenburg: Transporter im Straßengraben

Am Samstagmorgen gegen 6:25 Uhr fuhr ein 36-jähriger Transporterfahrer aus Jungholzhausen auf der K2548, als er beim Rechtsabbiegen auf die L1042 in Fahrtrichtung Nesselbach auf der winterglatten Fahrbahn ins Rutschen geriet und in einen Straßengraben schlitterte. Der Transporter, an welchem ein Sachschaden von rund 15.000 Euro entstand, kam letzten Endes auf der Fahrzeugseite im Graben zum Liegen.

Crailsheim: Pkw vs. Fußgänger

Am Sonntagabend gegen 18:40 Uhr übersah ein 21-jähriger BMW-Fahrer einen 28-Jährigen, welcher im Einmündungsbereich Haller Straße und Eichendorffstraße fußläufig unterwegs war. Dadurch kam es zur Kollision, bei welcher der 28-Jährige sich leicht verletzte und anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Untermünkheim/Enslingen: Farbschmiererei

Zwischen Freitag, 20 Uhr, und Samstag, 13 Uhr, wurde in der Talstraße durch einen Unbekannten eine Außenwand einer Scheune sowie ein Stromverteilerkasten mit schwarzer Farbe besprüht. Hierdurch entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Personen, welchen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0791 4000 beim Polizeirevier Schwäbisch Hall zu melden.

Michelfeld: Unfall am Kreisverkehr

In der Daimlerstraße kam es am Samstag gegen 18:30 Uhr am Kreisverkehr zu einem Vorfahrtsunfall, bei welchem eine 47-jährige VW-Fahrerin einen 29-jährigen Seat-Fahrer übersah und es zur Kollision an der hinteren rechten Türe des Seats kam. Dabei entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 11.000 Euro.

