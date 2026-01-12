Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche und Einbruchsverusche, Unfall

Aalen (ots)

Waiblingen: Einbrüche

Bisher unbekannte Diebe verschafften sich zu einem unbekannten Zeitpunkt Zugang zu einer Gaststätte in der Straße Alter Postplatz und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Bemerkt wurde der Einbruch am Montagmorgen kurz nach 4 Uhr. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde ein niederer vierstelliger Bargeldbetrag gestohlen.

Ebenfalls in der Straße Alter Postplatz wurde zwischen Sonntagabend und Montagmorgen versucht, in eine Apotheke einzubrechen. Hierbei verursachten die Einbrecher Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro, ins Innere der Apotheke gelangten die Täter nicht. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Einbruch in Büroräumlichkeiten

Im Zeitraum zwischen Sonntag, 18:55 Uhr und Montag, 8:10 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe in Geschäftsräume eines Unternehmens in der Fronackerstraße ein und entwendeten mehrere hundert Euro Bargeld. Der Schaden an der Eingangstüre wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 071251 950422 um Zeugenhinweise.

Fellbach: Versuchter Einbruch

Zwischen Samstag, 20 Uhr und Montag, 9 Uhr versuchten sich bisher unbekannte Einbrecher Zugang zu einem Geschäft in der Bahnhofstraße zu verschaffen. Die Diebe gelangten nicht ins Innere des Geschäftes, hinterließen allerdings Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Fellbach: Auffahrunfall

Ein 59 Jahre alter Lkw-Fahrer befuhr am Montag gegen 10:40 Uhr die B 14 von Stuttgart in Richtung Waiblingen. Kurz nach dem Kappelbergtunnel bemerkte er zu spät, dass der vor ihm fahrende 51-jährige Lkw-Fahrer stark bremste und fuhr diesem auf. Der Lkw des 59-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro.

Murrhardt: Einbruch in Werkstatt

Über das Wochenende verschafften sich unbekannte Täter über ein Nebengebäude gewaltsam Zugang zu Werkstatträumlichkeiten in der Berliner Straße. Im Gebäude brachen die Täter sämtliche Schränke auf und entwendeten Bargeld von niedrigem dreistelligem Wert. Der verursachte Sachschaden lässt sich noch nicht beziffern. Der Polizeiposten Murrhardt führt di Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07192 5313.

Murrhardt: Einbruch in Zustellstützpunkt

In der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen gelangten unbekannte Täter gewaltsam in Betriebsräumlichkeiten eines Zustellstützpunktes in der Bahnhofstraße. Dort lagerte eine Vielzahl von Postsendungen. Die Einbrecher öffneten etliche Pakete und Päckchen und durchsuchten deren Inhalt. Ferner wurden Büroräumlichkeiten durchsucht und versucht eine weitere verschlossene Tür aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Die unbekannten Täter verursachten einen Schaden von mindestens 500 Euro. Zeugenhinweise erbittet der Polizeiposten Murrhardt unter der Rufnummer 07192 5313.

Murrhardt: Einbruch in Hotel

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Sonntag auf Montag einen Schlüsseltresor von der Außenwand eines Hotels im Walterichsweg gerissen. Mit dem darin befindlichen Schlüssel verschafften sich die unbekannten Täter Zutritt zum Hotel und durchsuchten den Mitarbeiter- und den Rezeptionsbereich nach Wertsachen. Dabei wurde auch ein installierter Zigarettenautomat beschädigt. Ans Geldfach des Automaten gelangten die Täter jedoch nicht. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Ebenso ist der Sachschaden noch nicht klar bezifferbar. Der Polizeiposten Murrhardt bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07192 5313.

