Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Vogtsburg im Kaiserstuhl: Fahrzeug kollidiert mit Preismast einer Tankstelle- Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am 19.01.2026 zwischen 11:45 Uhr und 13:15 Uhr kollidierte ein unbekanntes Fahrzeug mit dem Preismast einer Tankstelle in der Bahnhofstraße in Vogtsburg am Kaiserstuhl und entfernte sich anschließend vom Unfallort.

Durch die direkten Auswirkungen der Kollision wurde der Preismast nur leicht beschädigt. Möglicherweise hat der Unfallverursacher den Unfall nicht bemerkt. Infolge des Unfalls ist allerdings die Anzeige des Preismastes nicht mehr funktionsfähig.

Die Polizei Breisach hat Ermittlungen wegen Unfallflucht eingeleitet und sucht nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum beteiligten Fahrzeug machen können. Mögliche Zeugen oder der Unfallverursacher werden gebeten, sich bei der Polizei Breisach zu melden (Tel.: 07667 91170).

Medienrückfragen bitte an:

Polizeirevier Breisach
Tel.: 07667 9117-0
E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

