Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Pkw kommt von Adelsberger Straße ab und fährt Abhang hinunter - ein Leichtverletzter

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 20.01.2026, gegen 19.15 Uhr, kam in einer scharfen Kurve ein 35-jähriger Fahrer eines Pkw auf der Adelsberger Straße (Landstraße 140) nach links von der Fahrbahn ab, fuhr ein paar Meter einen Abhang hinunter und kam auf dem Dach zum Liegen. Alle drei Insassen des Pkws wurden zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Lediglich der Fahrer sei leicht verletzt worden. Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Dieser musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und der Bergung des Pkw war die Adelsberger Straße etwa zwei Stunden komplett gesperrt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

