PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Tankstelle überfallen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Uhldingen-Mühlhofen (Bodenseekeis) (ots)

Wegen eines Raubdeliktes, das sich am Donnerstagabend in der Meersburger Straße ereignet hat, ermittelt aktuell die Kriminalpolizei. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat ein Unbekannter kurz nach 19 Uhr maskiert die dortige Tankstelle und ging hinter den Tresen. Dort forderte er von der Kassiererin unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Diese öffnete schließlich die Kasse und der Täter nahm einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag an sich, bevor er zu Fuß die Flucht in Richtung des "Parkplatzes zum See", der sich in unmittelbarer Nähe befindet, ergriff. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen, unter anderem auch mit einem Polizeihubschrauber, konnte der Täter bislang nicht festgenommen werden. Der Tatverdächtige wird als männlich, etwa 175 bis 178 cm groß, schlank und 20 bis 25 Jahre alt beschrieben. Er hat hellblaue Augen, helle Haut und trug zur Tat einen schwarzen Jogginganzug sowie eine schwarze Mütze und eine Maske mit hellem Aufdruck. Die Kriminalpolizei Friedrichshafen bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Haas
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 15.01.2026 – 14:15

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

    Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen Zwei glättebedingte Fahrradstürze Zweimal sind am Mittwochvormittag Fahrradfahrende glättebedingt gestürzt und haben sich jeweils verletzt. Gegen 7.45 Uhr kam eine 54-jährige Radfahrerin in der Lanzstraße zu Fall. Sie verletzte sich am Bein und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Gegen 10.15 Uhr stürzte an der Einmündung des Reutenenweg in den Furtweg der ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 14:10

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

    Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg Bei Unfall Passanten erfasst - eine Person schwerer verletzt Offensichtlich schwerere Verletzungen hat sich eine 32 Jahre alte Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend kurz nach 20.30 Uhr im Bereich der abknickenden Vorfahrtsstraße Elisabethenstraße / Untere Burachstraße zugezogen. Eine 27 Jahre alte Autofahrerin übersah die 32-Jährige und eine weitere Passantin, ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 14:00

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

    Landkreis Sigmaringen (ots) - Hohentengen Polizei ermittelt wegen Jagdwilderei Wegen Jagdwilderei ermittelt das Polizeirevier Bad Saulgau, nachdem der zuständige Jagdausübungsberechtigte am Mittwochnachmittag im Bereich des Friedberger Bachs unweit der Ölkofer Straße ein verendetes Reh aufgefunden hat. Das Tier wies eine Schussverletzung sowie eine möglicherweise durch einen Jagdhund verursachte Wunde auf. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren