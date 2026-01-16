Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Tankstelle überfallen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Uhldingen-Mühlhofen (Bodenseekeis) (ots)

Wegen eines Raubdeliktes, das sich am Donnerstagabend in der Meersburger Straße ereignet hat, ermittelt aktuell die Kriminalpolizei. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat ein Unbekannter kurz nach 19 Uhr maskiert die dortige Tankstelle und ging hinter den Tresen. Dort forderte er von der Kassiererin unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Diese öffnete schließlich die Kasse und der Täter nahm einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag an sich, bevor er zu Fuß die Flucht in Richtung des "Parkplatzes zum See", der sich in unmittelbarer Nähe befindet, ergriff. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen, unter anderem auch mit einem Polizeihubschrauber, konnte der Täter bislang nicht festgenommen werden. Der Tatverdächtige wird als männlich, etwa 175 bis 178 cm groß, schlank und 20 bis 25 Jahre alt beschrieben. Er hat hellblaue Augen, helle Haut und trug zur Tat einen schwarzen Jogginganzug sowie eine schwarze Mütze und eine Maske mit hellem Aufdruck. Die Kriminalpolizei Friedrichshafen bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell