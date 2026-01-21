PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-FR: Bad Säckingen/Schwörstadt: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen und des Polizeipräsidiums Freiburg: Folgemeldung: Tankstellenräuber festgenommen

Freiburg (ots)

Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung gelang es Einsatzkräften des Kriminalkommissariats Waldshut am Dienstag, 20.01.2026, gegen 11:45 Uhr in einem Hotel in Schwörstadt neben dem 26-jährige Tatverdächtige, mit syrischer Staatsbürgerschaft, auch einen 19-jähriger syrischer Staatsbürger festzunehmen. Beide werden verdächtigt, gemeinsam, in unterschiedlicher Tatbeteiligung, die Überfälle auf die Tankstellen verübt zu haben. Es konnte Bargeld, welches aus den Überfällen stammen könnte, sichergestellt. Beide wurden am Mittwoch, 21.01.2026, dem Haftrichter vorgeführt und befinden sich derzeit in Untersuchungshaft.

Ursprungsmeldungen:

Bad Säckingen: Erneuter Raubüberfall auf dieselbe Tankstelle - Täterfestnahme

Am Samstag, 17.01.2026, gegen 18:15 Uhr wurde die Tankstelle in der Baseler Straße erneut überfallen. Dem zügigen Eintreffen der Einsatzkräfte des Polizeireviers Bad Säckingen und der Diensthundeführer war es zu verdanken, dass der 26-jährige Tatverdächtige, mit syrischer Staatsbürgerschaft, noch am Tatort festgenommen werden konnte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und prüft, ob der Tatverdächtige auch für weitere Delikte in Frage kommt.

Bad Säckingen: Raub auf Tankstelle in der Schaffhauser Straße

Am Sonntagabend, 18.01.2026, betrat ein bislang unbekannter Tatverdächtiger gegen 22 Uhr die Tankstelle in der Schaffhauser Straße und erbeutete die Kasse. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige in unbekannte Richtung. Eine großangelegte Fahndung blieb erfolglos. Das Kriminalkommissariat Waldshut hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben. Außerdem werden Anwohnende gebeten, ihre privaten Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Personen oder Fahrzeuge der Kriminalpolizei mitzuteilen. Das Kriminalkommissariat ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07741 8316 0 erreichbar. Der Kriminaldauerdienst in Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 500 entgegen.

