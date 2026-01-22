Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Zweirad kollidiert mit LKW

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 21.01.2026, kam es gegen 16:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Leichtkraftrad und einem LKW auf der A98 vor dem Heideckertunnel. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 17 Jahre alter Leichtkraftradfahrer die Auffahrt zur A98 von Lauchringen in Richtung Erzingen und kollidierte aus unbekannten Gründen seitlich mit dem bereits auf der A98 in Richtung Erzingen fahrenden LKW. Dadurch kam der 17-Jährige zu Fall und verletzte sich leicht. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Zweirad wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Am LKW entstand geringer Sachschaden. Die A98 musste während der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt werden.

