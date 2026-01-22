PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Zweirad kollidiert mit LKW

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 21.01.2026, kam es gegen 16:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Leichtkraftrad und einem LKW auf der A98 vor dem Heideckertunnel. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 17 Jahre alter Leichtkraftradfahrer die Auffahrt zur A98 von Lauchringen in Richtung Erzingen und kollidierte aus unbekannten Gründen seitlich mit dem bereits auf der A98 in Richtung Erzingen fahrenden LKW. Dadurch kam der 17-Jährige zu Fall und verletzte sich leicht. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Zweirad wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Am LKW entstand geringer Sachschaden. Die A98 musste während der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt werden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 22.01.2026 – 13:37

    POL-FR: Bad Säckingen: eScooter ohne Versicherung - Fahrer verkehrsuntüchtig

    Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 21.01.2026, fiel gegen 23 Uhr ein eScooter in der Steinbrückstraße auf, da kein Versicherungskennzeichen erkennbar war. Im Rahmen der Kontrolle wurde das Fehlen einer Haftpflichtverischerung festgestetllt und es ergaben sich Hinweise auf eine Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit durch Beträubungsmittel, weshalb eine Blutentnahme in ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 13:34

    POL-FR: Ibach: Auto kommt von der Fahrbahn ab - Fahrer leicht verletzt

    Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 22.01.2026, gegen 0:40 Uhr kam ein 19-jähriger Skoda- Fahrer auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Ibach und Herrischried aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und verletzte sich leicht. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit. Es dürfte ein Sachschaden ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 11:06

    POL-FR: Sexau: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - Am Dienstag, 20.01.2026, gegen 11:45 Uhr fuhr ein bislang noch unbekannter Autofahrerin von Waldkirch kommend in den Kreisverkehr in Sexau ein. Dabei nahm er einem 76-jährigen Autofahrer die Vorfahrt, welcher sich bereits ordnungsgemäß im Kreisverkehr befunden hatte. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt in Richtung Emmendingen fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1.200 Euro ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren