LPI-SHL: Auf winterlichen Straße verunfallt
Bibra (ots)
Ein 19-jähriger Audi-Fahrer befuhr am Freitag (09.01.2026) kurz nach Mitternacht die Landstraße von Bibra in Richtung Wölfershausen. In einer Rechtskurve geriet er auf der winterlichen Fahrbahn ins Rutschen und prallte mit seinem Pkw gegen ein Verkehrszeichen. Es blieb bei Sachschaden, der Mann verletzte sich nicht.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell