Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Baude

Schmiedefeld (ots)

Ein bislang unbekannter Täter brach in der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagvormittag die Tür zu einer Bergbaude in Schmiedefeld am Rennsteig auf. Anschließend entwendete er Bargeld. Danach machte er sich noch an einer Garage zu schaffen, brach diese auf, entwendete aber nichts. Ein Gesamtschaden von über 2.000 Euro entstand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0005870/2026 bei der Polizei in Suhl zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

