Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Baude

Schmiedefeld (ots)

Ein bislang unbekannter Täter brach in der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagvormittag die Tür zu einer Bergbaude in Schmiedefeld am Rennsteig auf. Anschließend entwendete er Bargeld. Danach machte er sich noch an einer Garage zu schaffen, brach diese auf, entwendete aber nichts. Ein Gesamtschaden von über 2.000 Euro entstand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0005870/2026 bei der Polizei in Suhl zu melden.

