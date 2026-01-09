LPI-SHL: Gegen Verkehrszeichen gerutscht
Roßdorf (ots)
Ein 34-jähriger Transporterfahrer befuhr Freitagnacht (09.01.2026) die Landstraße von Dermbach nach Rosa. Aufgrund des starken Schneefalls geriet er in der Hauptstraße in Roßdorf ins Rutschen. Er kam auf einen Fußgängerüberweg und stieß dort mit seinem Fiat gegen ein Verkehrszeichen. Es blieb glücklicherweise bei Blechschaden.
