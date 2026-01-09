Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ermittlungserfolg nach Einbruch

Hinternah (ots)

Bereits am 27.12.2025 brachen bis dato unbekannte Täter in ein unbewohntes Haus in Hinternah ein und entwendeten verschiedene Werkzeuge und elektronische Geräte. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme fand ein Zeuge Gegenstände auf seinem Grundstück in Hinternah, die sich als Teile des Diebesgutes herausstellten. Nach Auswertung der gefundenen Gegenstände, der Spuren und weiterer polizeilicher Ermittlungen verdichteten sich Hinweise auf vier Männer im Alter von 16, 21, 47 und 54 Jahren. Am Donnerstag durchsuchten Beamter der Suhler Kriminalpolizei die Wohnungen der Männer und fanden weiteres Diebesgut. Sie müssen sich nun wegen Wohnungseinbruchsdiebstahl verantworten.

