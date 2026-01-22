Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Neuenburg am Rhein: Verkehrsunfall auf Landstraße - Motorradfahrer schwer verletzt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 134 zwischen einem Pkw und einem Motorradfahrer wurde am Mittwoch, 21.01.2026, gegen 13.50 Uhr, ein 34-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 34-jährige Motorradfahrer die Landstraße 134 und soll zwischen Zienken und Neuenburg von einem unbekannten Pkw mit einem zu geringen Sicherheitsabstand überholt worden sein. Der Motorradfahrer musste in das Bankett ausweichen, verlor die Kontrolle über das Motorrad und stürzte. Im weiteren Verlauf rutsche er mit dem Motorrad über die Fahrbahn und kollidierte auf der Gegenfahrbahn mit einem entgegenkommenden 67-jährigen Pkw-Fahrer. Mit schweren Verletzungen wurde der Motorradfahrer vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Müllheim, Telefon 07631 1788-0, sucht weitere Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und Hinweise zu dem überholenden Pkw geben können. Der gesuchte Pkw soll eine helle Farbe gehabt haben.

