Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Vandalismus auf Gemeinschaftsplatz

Waldmohr (ots)

Am gestrigen Abend ging um 18.00h bei der Polizei die Meldung ein, dass ein Junge einen am Marktplatz montierten großen Schirm in Brand gesetzt hat. Der Täter flüchtete nach Erkennen mit einem Scooter. Die örtliche Feuerwehr konnte den "Brand" löschen. Der Schirm selbst ist nicht mehr nutzbar. Der Schaden wird auf 5000 bis 6000EUR geschätzt.

Die Fahndung der Polizei führte zu einem ortsansässigen Kind. Die Erziehungsberechtigten müssen nun mit einer Regressforderung rechnen. Eine Strafanzeige ergeht an die zuständige Staatsanwaltschaft hinsichtlich einer Sachbeschädigung durch Inbrandsetzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg, übermittelt durch news aktuell