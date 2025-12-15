PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Raubdelikt am Sportplatz in Erdesbach - Zeugen gesucht

Erdesbach (Kreis Kusel) (ots)

Am Sportplatz in Erdesbach hat sich am Sonntagmittag gegen 13 Uhr ein Raubdelikt ereignet. Zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren wurden von zwei unbekannten Tätern angegangen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand schlug einer der Täter den 14-Jährigen einmal mit der Faust, wodurch dieser zu Boden fiel. Im Anschluss entriss der andere dem 15-Jährigen das Mobiltelefon. Danach flüchtete das Duo in unbekannte Richtung. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Täterbeschreibung:

   - männliche Personen
   - zirka 1,70 m bis 1,80 m groß
   - schmale Statur
   - dunkel gekleidet
   - sprachen eine ausländische Sprache
   - vermummt

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die am Sonntag im Bereich des Sportplatzes in Erdesbach verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizeiinspektion Kusel zu melden.|li

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Kusel
Telefon: 0631 369-14499
E-Mail: pikusel@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

  13.12.2025 – 06:51

    POL-PIKUS: Zusammenstoß zwischen Roller und Gabelstapler

    Schönenberg-Kübelberg (ots) - Ein Verkehrsunfall der nicht alltäglichen Art ereignete sich am Freitagmorgen in der Sanderstraße. Als ein 47-jähriger Gabelstaplerfahrer die Straße überquerte, um Waren aus einem LKW auszuladen, übersah dieser eine von links kommende Rollerfahrerin. In der Folge kam es zum Zusammenstoß zwischen Roller und der Gabel des Staplers, wonach diese zu Fall kam. Die 58-jährige ...

    mehr
  08.12.2025 – 12:09

    POL-PIKUS: Einbrecher suchen Jugendherberge auf

    Thallichtenberg (ots) - In der Nacht zum Samstag suchten bislang unbekannte Einbrecher die Jugendherberge an der Burg auf. Nachdem sich gewaltsam Zugang zu einem Büro der Herberge verschafft worden war, wurde dies komplett mit dem Auffindeziel "Wertgegenstände" durchwühlt. Aus einem verschlossenen Wertgelass konnte eine geringe Bargeldmenge entwendet werden. Durch die Tat entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa ...

    mehr
  05.12.2025 – 12:08

    POL-PIKUS: Einbrecher erbeuten hohen Geldbetrag

    Schönenberg-Kübelberg (Kreis Kusel) (ots) - Unbekannte brachen am Donnerstagabend in ein Einfamilienhaus in der Weisgerberstraße ein. Die Täter durchwühlten die Innenräume und machten sich im Anschluss mit ihrer Beute aus dem Staub. Insgesamt gelang es den Einbrechern, Bargeld in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Betrags zu stehlen. Nach derzeitigen Erkenntnissen betraten die Diebe das Haus zwischen 18:40 Uhr und ...

    mehr
