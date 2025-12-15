Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Raubdelikt am Sportplatz in Erdesbach - Zeugen gesucht

Erdesbach (Kreis Kusel) (ots)

Am Sportplatz in Erdesbach hat sich am Sonntagmittag gegen 13 Uhr ein Raubdelikt ereignet. Zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren wurden von zwei unbekannten Tätern angegangen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand schlug einer der Täter den 14-Jährigen einmal mit der Faust, wodurch dieser zu Boden fiel. Im Anschluss entriss der andere dem 15-Jährigen das Mobiltelefon. Danach flüchtete das Duo in unbekannte Richtung. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Täterbeschreibung:

- männliche Personen - zirka 1,70 m bis 1,80 m groß - schmale Statur - dunkel gekleidet - sprachen eine ausländische Sprache - vermummt

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die am Sonntag im Bereich des Sportplatzes in Erdesbach verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizeiinspektion Kusel zu melden.|li

Original-Content von: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg, übermittelt durch news aktuell